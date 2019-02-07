В Киеве замдиректор госпредприятия задержана при получении 190 тыс. гривен взятки

В Киеве по подозрению вов взяточничестве задержали заместителя директора государственного предприятия.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Женщина требовала от заявителя 190 тыс. гривен за ускорение назначенного следователем экспертного исследования.

"После получения части взятки в размере 150 тыс. гривен правоохранители задержали заместителя директора государственного предприятия за совершение коррупционного уголовного преступления. Эти деньги женщина получила от заявителя за ускорение назначенного следователем в уголовном производстве экспертного исследования и получения положительных выводов исследования качества выполненных строительных работ", - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения и отстранения ее от должности. Проводятся мероприятия по проверке и сбору доказательств причастности других должностных лиц к схеме вымогательства.

Напомним, ранее чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в $10,5 тыс.