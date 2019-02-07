Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном

Гостиницу Oasis Beach сдал в аренду юрист Мангера.

Главный подозреваемый в деле Гандзюк за неделю до нападения получил за бесценок базу отдыха в Лазурном
Алексей Левин
Фото: МВД

Юрист главы Херсонского облсовета Владислава Мангера за неделю до того, как Екатерину Гандзюк облили кислотой, сдал в аренду комплекс отдыха Oasis Beach в Лазурном Александру Левину (Москалу), которого следствие считает организатором этого нападения.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Директор ООО "Лазурный отдых", которому принадлежит Oasis Beach на 57 номеров, - Андрей Мурашкин. Он является адвокатом Мангера и является советником главы Херсонского облсовета по юридическим вопросам.

25 июля 2018 года Мурашкин подписал договор о сдаче Oasis Beach в аренду Левину всего за 500 гривен в месяц. Пояснить журналистам такую цену юрист отказался, сославшись на коммерческую тайну. Он также заявил, что на тот момент не знал о криминальном прошлом Левина, как и "не мог догадываться" о его дальнейших возможных преступных намерениях.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).

Последний находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)
Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела ГандзюкГлава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк
На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Дисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме ПорошенкоДисциплинарная комиссия прокуроров получила жалобу на Луценко за участие в форуме Порошенко
ВСК по делу Гандзюк готова представить в парламенте промежуточный отчетВСК по делу Гандзюк готова представить в парламенте промежуточный отчет
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президентыСимоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Посол Украины в Финляндии получил тяжелую травму и с сентября находится в больницеПосол Украины в Финляндии получил тяжелую травму и с сентября находится в больнице
Германия отправит в Черное море плавбазу WerraГермания отправит в Черное море плавбазу Werra
Отец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и ТимошенкоОтец Гандзюк заявил о попытках давления после его открытого письма к Порошенко и Тимошенко
США выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - ReutersСША выйдут из ракетного договора с Россией уже на этой неделе, - Reuters
Последние новости
Подгружаем последние новости