Оккупационная администрация ОРЛО передала Украине 33 осужденных
Это вторая передача заключенных с оккупированной территории Луганской области.
Украина в четверг, 7 февраля, забрала 33 осужденных, которые отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории оккупированных Россией районов Луганской области.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке.
"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, которые находились в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала омбудсмен.
В декабре 2018 года Украина забрала из ОРЛО еще 42 заключенных, 12 из которых по состоянию на февраль вышли на свободу.
В сентябре 2018 года сообщалось, что не менее 184 осужденных за преступления до 2014 года, отбывающих наказание на территории ОРДО и ОРЛО, попросили перевести их на территорию, подконтрольную Украине.
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