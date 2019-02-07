Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

Правительство Литвы утвердило бесплатную передачу Украине боеприпасов на 255 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Украины, в укреплении ее оборонных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр национальной обороны страны Раймундас Кароблис.

В Минобороны напомнили, что Литва оказывает политическую поддержку Украине и предоставляет все виды юридически разрешенной помощи, включая военную, с начала роSSийской агрессии в 2014 году. Эта позиция, согласно соцопросам, пользуется поддержкой 64% населения Литвы. Кроме того, Литва и ее союзники помогают Украине в реформах и обучении Вооруженных сил. Литва также оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам.

Напомним, в декабре прошлого года Сейм Литвы принял резолюцию, в котором призвал по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания роSSийской агрессии.

Литва стала первой страной, которая ввела санкции за нападение на украинские корабли.