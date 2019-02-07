Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

Литва бесплатно передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Фото: rus.tvnet.lv

Правительство Литвы утвердило бесплатную передачу Украине боеприпасов на 255 тысяч евро.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Украины, в укреплении ее оборонных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметил министр национальной обороны страны Раймундас Кароблис.

В Минобороны напомнили, что Литва оказывает политическую поддержку Украине и предоставляет все виды юридически разрешенной помощи, включая военную, с начала роSSийской агрессии в 2014 году. Эта позиция, согласно соцопросам, пользуется поддержкой 64% населения Литвы. Кроме того, Литва и ее союзники помогают Украине в реформах и обучении Вооруженных сил. Литва также оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам.

Напомним, в декабре прошлого года Сейм Литвы принял резолюцию, в котором призвал по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания роSSийской агрессии.

Литва стала первой страной, которая ввела санкции за нападение на украинские корабли.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационная администрация ОРЛО передала Украине 33 осужденныхОккупационная администрация ОРЛО передала Украине 33 осужденных
Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блокеВерховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке
Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евроКандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро
Волкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в УкраинеВолкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в Украине
Полиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника ЕврополаПолиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола
Наблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работать в УкраинеНаблюдатели за выборами от ОБСЕ начали работать в Украине
Геращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказанияГеращенко: требуем от РФ передать Януковича Украине для отбывания наказания
ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источникОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник
Янукович: Европа кинула меня, как лохаЯнукович: Европа кинула меня, как лоха
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости