Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

6 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter .

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with ??, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 6 февраля 2019 г.

От имени Альянса документ подписали представители 29 стран-участниц. Македонию представлял министр иностранных дел Никола Димитров.

Теперь парламенты всех этих стран должны ратифицировать протокол, на что может уйти примерно год, и тогда Македония станет полноправным членом альянса. Первой уже через несколько дней протокол в качестве символического жеста ратифицирует Греция.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соглашение одобрил парламент в Скопье, а спустя две недели - депутаты в Афинах, что открыло Скопье путь в ЕС и НАТО.

Голосованию в Греции предшествовали многотысячные протесты. Их участники считают, что название "Македония" должно применяться только к одноименному региону в северной части Греции.

Ранее в Македонии прошел референдум по вопросу "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?". В нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 млн избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.