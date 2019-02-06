Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО

Путь в ЕС и НАТО открыло соглашение о переименовании страны.

6 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла церемония подписания протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with ??, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 6 февраля 2019 г.

От имени Альянса документ подписали представители 29 стран-участниц. Македонию представлял министр иностранных дел Никола Димитров.

Теперь парламенты всех этих стран должны ратифицировать протокол, на что может уйти примерно год, и тогда Македония станет полноправным членом альянса. Первой уже через несколько дней протокол в качестве символического жеста ратифицирует Греция.

В июне 2018 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января 2019 года соглашение одобрил парламент в Скопье, а спустя две недели - депутаты в Афинах, что открыло Скопье путь в ЕС и НАТО.

Голосованию в Греции предшествовали многотысячные протесты. Их участники считают, что название "Македония" должно применяться только к одноименному региону в северной части Греции.

Ранее в Македонии прошел референдум по вопросу "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?". В нем участвовали лишь 37 процентов из 1,8 млн избирателей. Тем не менее, 91 процент проголосовавших поддержали соглашение.

Спор о названии государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года было словосочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Афины блокировали вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.


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