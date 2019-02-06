Власенко напомнил, что Янукович обеспечил Ющенко пожизненное содержание, повара и горничных

Виктор Янукович одним из своих первых тайных указов обеспечил своему предшественнику Виктору Ющенко пожизненную государственную дачу, охрану, водителей, горничных и денежное содержание.

Соответствующий указ опубликовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат «Батькивщины» Сергей Власенко.

Из документа следует, что уже через 2 недели после приобретения полномочий президента, 12 марта 2010 Виктор Янукович издал указ под грифом «секретно», состоящий из 6 пунктов. Своему предшественнику Виктору Ющенко Янукович выделил пожизненное денежное содержание в размере актуальной президентской зарплаты. Также Ющенко выделили 1 советника, 2 помощников, 2 автомобиля, 4 водителей, 1 повара, 2 горничных, 2 официантов и охрану за государственный счет. А еще - дачу в элитной Конча-Заспе в пожизненное пользование с содержанием за счет государства.

«Вот за что продал Украину Виктор Ющенко», - прокомментировал публикацию Сергей Власенко.

Напомним, в 2010 году Виктор Янукович победил своего конкурента Юлию Тимошенко с перевесом всего в 2%. Действующий тогда президент Виктор Ющенко накануне 2 тура выборов призвал голосовать «против всех», чем, по мнению экспертов и политиков, фактически привел к власти Януковича.