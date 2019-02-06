НАПК открыло реестр украинских коррупционеров

Поиск в реестре бесплатно доступен по ЭЦП.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции открыло Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реестр содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП.

Информация, доступная в Реестре:

1) о физическом лице, которое привлечено к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

2) о юридическом лице, к которому применены меры уголовно-правового характера.

Реестр бесплатный, удобный в использовании и доступен круглосуточно.

В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Государственная фискальная служба подписали протокол о порядке автоматизированного обмена информацией.