Штаб Гриценко нашел прослушку в своем офисе

"Думаю, что без вмешательства государства тут на обошлось".

Фото: Youtube

Депутат Верховной Рады Виктор Чумак, который возглавляет предвыборный штаб Анатолия Гриценко, заявил об обнаружеии устройств для прослушки в офисе кандидата.

"Вот эти пять приборов были найдены в штабе кандидата в Президенты Анатолия Степановича Гриценко. Это пусковые приборы, которые запускают видео- или аудиозапись всех устройств в помещении. У меня большие сомнения в том, что это может поставить какая-то частная правоохранительная структура. Я думаю, что без вмешательства государства тут на обошлось", - сказал он, выступая в парламенте в среду.

Напомним, что Гриценко входит в топ-5 самых рейтинговых кандидатов в президенты. Во втором туре, по данным декабрьского соцопроса, он может разгромно победить действующего президента Петра Порошенко, а в паре с Юлией Тимошенко набирает примерно такое же количество голосов.


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