Папа Франциск допустил свое посредничество для преодоления кризиса в Венесуэле

Папа Франциск подтвердил, что получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой помочь возобновить переговоры, чтобы положить конец политическому кризису в стране, но исключил любую причастность, если лидер оппозиции Хуан Гуайдо не попросит об этом.

Понтифик заявил, что пока не читал письмо Мадуро, которое, по его словам, пришло в Ватикан через дипломатическую почту, передает Associated Press.

Беседуя с журналистами, направляющимися домой из Объединенных Арабских Эмиратов, он напомнил, что предыдущие дипломатические усилия Ватикана по содействию переговорам между Мадуро и оппозицией не принесли результата. Он настаивал на базовом дипломатическом требовании, что обе стороны в любом конфликте должны совместно запросить внешнее содействие или посредничество в переговорах.

"Я посмотрю письмо, я посмотрю, что можно сделать. Но предварительные условия состоят в том, что обе стороны просят об этом", - сказал он журналистам, не назвав Гуайдо по имени.

Однако, отмечается, оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо ясно дала понять, что любые предложения о диалоге должны начинаться с согласования условий ухода Мадуро с поста президента.