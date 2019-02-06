Папа Франциск допустил свое посредничество для преодоления кризиса в Венесуэле

Однако попросить об этом должны обе стороны.

Папа Франциск допустил свое посредничество для преодоления кризиса в Венесуэле
Папа Римский Франциск
Фото: isra.com

Папа Франциск подтвердил, что получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой помочь возобновить переговоры, чтобы положить конец политическому кризису в стране, но исключил любую причастность, если лидер оппозиции Хуан Гуайдо не попросит об этом.

Понтифик заявил, что пока не читал письмо Мадуро, которое, по его словам, пришло в Ватикан через дипломатическую почту, передает Associated Press.

Беседуя с журналистами, направляющимися домой из Объединенных Арабских Эмиратов, он напомнил, что предыдущие дипломатические усилия Ватикана по содействию переговорам между Мадуро и оппозицией не принесли результата. Он настаивал на базовом дипломатическом требовании, что обе стороны в любом конфликте должны совместно запросить внешнее содействие или посредничество в переговорах.

"Я посмотрю письмо, я посмотрю, что можно сделать. Но предварительные условия состоят в том, что обе стороны просят об этом", - сказал он журналистам, не назвав Гуайдо по имени.

Однако, отмечается, оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо ясно дала понять, что любые предложения о диалоге должны начинаться с согласования условий ухода Мадуро с поста президента.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. РоSSия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направленииВоенные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Блок рекламы


Похожие новости
Митрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковьМитрополит УПЦ МП отказался комментировать свое заявление о давлении власти на церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковьВ Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Гуайдо уверен в возможности мирной передачи власти в ВенесуэлеГуайдо уверен в возможности мирной передачи власти в Венесуэле
Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в ВенесуэлеСовбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле
США потребовали созвать Совбез ООН по ВенесуэлеСША потребовали созвать Совбез ООН по Венесуэле
Климкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Революцией ДостоинстваКлимкин сравнил ситуацию в Венесуэле с Революцией Достоинства
Украина поддержала позицию Хуана Гуайдо в ВенесуэлеУкраина поддержала позицию Хуана Гуайдо в Венесуэле
РАН приостановила присвоение почетного звания патриарху КириллуРАН приостановила присвоение почетного звания патриарху Кириллу
Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал своей виныПодозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал своей вины
"Батькивщина" заявила о нападении на своего депутата в Кривом Роге"Батькивщина" заявила о нападении на своего депутата в Кривом Роге
Последние новости
Подгружаем последние новости