ГПУ открыла дело против Медведчука

Поводом стало предложение создать автономный регион Донбасс.

ГПУ открыла дело против Медведчука
Фото: БЕЛТА

Генеральная прокуратура 5 февраля начала уголовное производство против кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"5 февраля 2019 Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала Сарган в фейсбуке.

Дело касается предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс, которое может способствовать законодательному закреплению временной оккупации территории Донбасса и также предоставить иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

При таких обстоятельствах в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Материалы уголовного производства будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.

Напомним, Тетерук - член партии "Народный фронт", лидер которой Арсений Яценюк на съезде 2 февраля призвал Порошенко "освободить Украину от кума Путина".


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