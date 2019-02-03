Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей
Зарегистрировано уже девять уголовных производств из-за нарушения правил предвыборной кампании.
В Украине пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует "5 канал".
Несмотря на это, глава МВД заверил, что правоохранительные структуры будут принимать все меры, чтобы предотвратить вопиющие нарушения.
"Мы видим, что есть попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершения преступления, то полиция обязательно вмешается", - сказал Аваков.
Министр сообщил, что на данный момент уже зарегистрировано девять уголовных производств из-за нарушения правил проведения предвыборной кампании.
"В частности производства, когда предвыборная кампания финансируется не из избирательного фонда, нападение на кандидатов и прочее", - добавил Аваков.
Как сообщалось, в МВД создали группу-"воронку" для реагирования на нарушения на выборах. Советники Авакова собирают информацию и спускают по "воронке" на следующий уровень.
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03.02.2019 19:40