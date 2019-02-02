Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия 2 февраля единогласно отказала лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко, который просил зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

В своем отказе члены ЦИК сослались на закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Устав и символика КПУ не отвечают его требованиям.

Кроме того, Симоненко не доказал проживание в Украине в течение последних 10 лет.

Также ЦИК в субботу отказался зарегистрировать представителя партии "Разумная сила" Александра Соловьева (из-за несоответствия анкеты и признаков сепаратизма в предвыборной программе) и самовыдвиженцев Александра Жамойду, Ярославу Качановскую и Дмитрия Касьяненко.

Напомним, лидер КПУ Симоненко четыре раза баллотировался в президенты. Самыми успешными для него были выборы президента в 1999 году, когда он прошел во второй тур, где проиграл Леониду Кучме с результатом 37,80% голосов.

Через пять лет он был уже только четвертым с 4,97% голосов, в 2010-м - шестым с 3,54% голосов. В 2014 году за Симоненко проголосовали лишь 1,51% избирателей.

Напомним, что Министерство юстиции уже четвертый год пытается через суды запретить деятельность Коммунистической партии. В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу.

Он решил, что необходимо дождаться выводов Конституционного суда по поводу закона о декоммунизации.

В ноябре 2018 года эту позицию поддержал Верховный Суд.