ГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова

Защита настаивает на Печерском суде Киева.

ГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова
Фото: Сергей Нужненко

Генеральная прокуратура подала ходатайство в Верховного Суда с просьбой передать дело обвиняемых в терроризме депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана для рассмотрения в районный суд Чернигова.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

"Итак, обвинительный акт в отношении Владимира Рубана и Надежды Савченко, едва приехав в Словянск, может уехать в Чернигов! По крайне мере, так хотят прокуроры, подавшие сегодня ходатайство в Верховный Суд об определении подсудности дела", - написал он в фейсбуке.

Защита, в свою очередь, настаивает на передаче дела в Печерский суд Киева.

Сообщается, что Верховный Суд рассмотрит этот вопрос 4 февраля в 11:00.

Накануне сообщалось, что Генпрокуратура передала дело Савченко и Рубана для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.


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