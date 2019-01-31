Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге

Во втором туре самые высокие шансы у Тимошенко.

Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский являются самыми рейтинговыми кандидатами в президенты по состоянию на конец декабря 2018 года.

Об этом свидетельствует соцопрос группы "Рейтинг", проведенный 13-27 декабря по заказу Международного республиканского института. Всего было опрошено 2 400 жителей всех регионов Украины (кроме оккупированных территорий) в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2,0%.

Если бы президентские выборы состоялись в конце декабря, за Тимошенко в первом туре проголосовали бы 16% избирателей, за Порошенко и Зеленского - по 11%.

Рейтинг Юрия Бойко - около 9%, Анатолия Гриценко - 8%, Олега Ляшко - 7%, Александра Шевченко - 4%, Евгения Мураева - 3%, Святослава Вакарчука (который не баллотируется) - 3%, Андрея Садового - 2%, Сергея Таруты - 2%.

Во втором туре Тимошенко уверенно побеждает Порошенко (26% против 13%), Садового (25% против 15%), Бойко (28% против 14%), тогда как очевидного фаворита в парах Тимошенко-Гриценко (23% против 21%) и Тимошенко-Зеленский (24% против 23%) нет.

Петр Порошенко проигрывает во втором туре не только Тимошенко, но и Гриценко (11% против 27%), Зеленскому (14% против 29%) и Садовому (13% против 18%). Социологи дают ему шанс только в паре с Юрием Бойко (оба по 18%).

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.


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