Неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области

Пострадавший обратился в полицию.

Неизвестные избили и сломали ногу и.о. главы райсуда во Львовской области
Неизвестные напали на судью во Львовской области
Фото: goodvin.info

Неизвестные избили и сломали ногу исполняющему обязанности главы Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина.

Об этом сообщает "Судебная власть украины".

"Сегодня, 31 января 2019 года, во время заседания Высший совет правоудия срочно рассмотрит сообщение о нападении на и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Самсина Маркиана Леоновича. Начало заседания в 10:00", - говорится в сообщении.

Накануне, 30 января, в ВСП поступило сообщение от Самсина о том, что 27 января 2019 года к нему подошли мужчины, один из которых неоднократно был судим районным судом.

"Один из них высказался в адрес судьи: «Ты еще кровью не харкал». После этого мужчины напали на него, причинив телесные повреждения и перелом левой ноги. На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны на месте. Судья был доставлен в районную больницу, где ему оказали помощь", - отмечается в сообщении.

28 января Самсин обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября прошлого года в Киеве напали на дом судьи Деснянского райсуда Киева Наталии Буши. Женщина пострадала, также преступники прострелили ноги ее мужу-адвокату.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Зеленский показал свои доходыЗеленский показал свои доходы
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Партия Бессмертного получила название "Рух +380"Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
Блок рекламы


Похожие новости
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Все приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУВсе приходы УПЦ МП в Сокальском районе Львовской области присоединились к ПЦУ
Руководителя Госэкоконтроля в Житомирской области задержали на взяткеРуководителя Госэкоконтроля в Житомирской области задержали на взятке
В Киевской области чиновник райгосадминистрации попался на взятке
В зоне ООС неизвестные застрелили роSSийского боевика, открывшего огонь по местным жителямВ зоне ООС неизвестные застрелили роSSийского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУЕще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Замглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взяткиЗамглавы одной из прокуратур в Киевской области задержана за взятки
В Киеве избили журналистов портала "Стопкор"В Киеве избили журналистов портала "Стопкор"
У начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспортУ начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости