Высший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом году
Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.
Высший совет правосудия рассмотрел 15 716 жалоб на судей в прошлом году. Об этом в интервью LB.ua сообщил член ВСП Андрей Бойко.
Члены совета правосудия открыли 453 дисциплинарных производства, касающихся судей, в 1136 случаях - отказали в открытии производств, а остальные жалобы вернули заявителям.
По словам Бойко, в течении 2018 года ВСП привлекла к ответственности 170 судей. По поводу 220 - не увидела причин для этого.
Согласно официальной статистики ВСП, в 2017 году совет привлек к ответственности 96 судей.
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Политика
31.01.2019 11:52