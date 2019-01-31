Высший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом году

Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Высший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом году
Фото: Макс Требухов

Высший совет правосудия рассмотрел 15 716 жалоб на судей в прошлом году. Об этом в интервью LB.ua сообщил член ВСП Андрей Бойко.

Члены совета правосудия открыли 453 дисциплинарных производства, касающихся судей, в 1136 случаях - отказали в открытии производств, а остальные жалобы вернули заявителям.

По словам Бойко, в течении 2018 года ВСП привлекла к ответственности 170 судей. По поводу 220 - не увидела причин для этого.

Согласно официальной статистики ВСП, в 2017 году совет привлек к ответственности 96 судей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Зеленский показал свои доходыЗеленский показал свои доходы
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Партия Бессмертного получила название "Рух +380"Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
Блок рекламы


Похожие новости
Гелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 годуГелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 году
Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца ГандзюкГлава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк
В Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судьяВ Высший совет правосудия от ученых претендуют два члена ВККС и судья
Луценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путемЛуценко напомнил об ответственности за победу на выборах незаконным путем
Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуПорошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году
Отец Гандзюк заявил о связи организатора убийства его дочери с главами Херсонского облсовета и ОГА
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - СупрунЛицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человекПри пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек
Советник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставкуСоветник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставку
Порошенко в Давосе проведет заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФПорошенко в Давосе проведет заседание Нацинвестсовета с участием главы МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости