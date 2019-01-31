Адвокат военнопленного моряка Эйдера просит перевести его в третью страну для лечения

Защита направила соответствующее ходатайство.

?Адвокат военнопленного моряка Эйдера просит перевести его в третью страну для лечения
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

Адвокат захваченного Россией военнопленного моряка Андрея Эйдера Александра Маркова в среду, 30 января, впервые встретилась со своим подзащитным в СИЗО "Лефортово".

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - "Лефортово". Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", - написала Маркова

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли РФ в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. В результате были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, трое раненых при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

ФСБ РоSSии возбудила уголовное дело и предъявила всем украинским пленным морякам обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

26 января троих раненых - Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку - перевели с "Матросской тишины" в "Лефортово". Украинский омбудсмен Людмила Денисова настаивает на на лечении раненых украинцев в нейтральной стране.


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