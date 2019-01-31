Волкер о мирном плане Сайдика: сначала РоSSия должна прекратить войну и разрешить ввести миротворцев

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик не предлагал альтернативу Минским соглашениям, а лишь высказал некоторые идеи относительно их воплощения.

Об этом рассказал в интервью телеканалу "Прямой", передает "Укринформ".

"В любом случае, сначала РоSSия должна принять решение прекратить войну и разрешить введение на Донбасс миротворческой миссии ООН ... Насколько я понимаю, речь не идет о замене Минских договоренностей, а о том, как найти пути для их воплощения”, - пояснил Волкер свою позицию относительно "мирного плана" Сайдика.

По его мнению, Минские соглашения важны, поскольку они установили ключевые правила: прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, восстановление государственной границы между Украиной и Россией .

“Это очень важные пункты. Мы не хотели бы их терять, избавившись от этих сделок. Проблема в том, что они не выполнены. РоSSия никогда не соблюдала прекращение огня. Не было отвода тяжелого вооружения. РоSSийские войска продолжают находиться на востоке Украины. РоSSия продолжает финансировать незаконные формирования и предоставлять им вооружение. Они поддерживают существование двух так называемых "республик", - подчеркнул Волкер.

Американский дипломат пояснил, что если РоSSия действительно хочет мира и улучшить жизнь людей на Донбассе, она должна была бы согласиться на проведение миротворческой операции ООН на Донбассе. Это открыло бы путь к миру и безопасности на этой территории.

"А это означает - выведение роSSийской армии и демонтаж так называемых "республик", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что, если РоSSия хочет избавиться от санкций и восстановить уважение мирового сообщества, она должна "вернуть мир, имплементировать Минские соглашения, и по-настоящему вернуть Украине контроль над её территориями".

"Сайдик демонстрирует, что существуют определенные идеи, и от них можно отталкиваться. Но предпосылкой для этого может быть только решение РоSSии прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН , чтобы установить мирную и безопасную среду. Лишь когда эти пункты будут реализованы, то будут иметь смысл и все другие вещи”, - добавил Волкер.

Напомним, на днях в интервью австрийской газете Kleine Zeitung Сайдик сообщил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ , Франция и Германия.

Заявление Сайдика раскритиковали в Украине. В частности, по мнению главы МИДа Павла Климкина, мирный план не содержит принципиально новых предложений и требует дальнейшей доработки.

Сам Сайдик также заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.