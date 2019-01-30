Холодницкий пообещал повторное представление на Дубневича в ближайшие дни

Глава САП поручил подчиненным исправить все ошибки в документах, включая пунктуационные.

Холодницкий пообещал повторное представление на Дубневича в ближайшие дни
Фото: Сергей Нужненко

Представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича будет повторно внесено в ближайшее время.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я дал срок на устранение всех недочётов, включая запятые. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал Холодницкий.

При этом он усомнился в обоснованности претензий ГПУ к документам, подготовленным прокурорами САП.

14 января Юрий Луценко завернул представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича. Генеральный прокурор предложил следствию собрать доказательную базу, которая бы "безоговорочно подтверждала сделанные выводы, а не ставила их под сомнение". В случае доработки представления Луценко готов его подписать и направить в Верховную Раду.

Напомним, глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича в конце 2018 года.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоения этих средств, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦОП УЗ в нарушение законной процедуры по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - ХолодницкийАпелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий
Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"Тимошенко пообещала уйти с поста президента через 100 дней, если не сможет показать "очевидные результаты"
Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропортПорошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт
Кандидат в генпрокуроры США пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборыКандидат в генпрокуроры США пообещал обнародовать информацию о вмешательстве РФ в выборы
Луценко завернул представление на снятие иммунитета с ДубневичаЛуценко завернул представление на снятие иммунитета с Дубневича
Канада рассчитывает на миллион иммигрантов в ближайшие три годаКанада рассчитывает на миллион иммигрантов в ближайшие три года
В ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на ДонбассВ ОБСЕ пообещали поддержку в случае отправки миротворцев ООН на Донбасс
Байден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNNБайден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNN
Порошенко пообещал, что исполнители и заказчики убийства Гандзюк понесут ответственностьПорошенко пообещал, что исполнители и заказчики убийства Гандзюк понесут ответственность
Нищук пообещал, что в Софийском соборе не будет регулярных богослуженийНищук пообещал, что в Софийском соборе не будет регулярных богослужений
Последние новости
Подгружаем последние новости