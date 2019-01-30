Украинская сторона в ТКГ предложила обмен заложниками 3 на 3

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить троих украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на троих россиян. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С.Глондаря, Б.Пантюшенко, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Однако, по ее словам, от роSSийской стороны реакции не последовало.

"РоSSия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так", - отметила первый вице-спикер Рады.

Она также сообщила, что РоSSия как в рамках гуманитарной подгруппы, так и в рамках ТКГ "категорически отказалась обсуждать" передачу осужденных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных.

"Координаторы ОБСЕ , к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры", - добавила Геращенко.

Напомним, на последнем в прошлом году заседании ТКГ представители РоSSии покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла вопрос об освобождении заложников.