Украинская сторона в ТКГ предложила обмен заложниками 3 на 3

Украина пытается освободить троих военных, удерживаемых в Донецке с 2015 года.

Украинская сторона в ТКГ предложила обмен заложниками 3 на 3
Фото: пресс-служба президента

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить троих украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на троих россиян. Об этом сегодня сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С.Глондаря, Б.Пантюшенко, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Однако, по ее словам, от роSSийской стороны реакции не последовало.

"РоSSия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так", - отметила первый вице-спикер Рады.

Она также сообщила, что РоSSия как в рамках гуманитарной подгруппы, так и в рамках ТКГ "категорически отказалась обсуждать" передачу осужденных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных.

"Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры", - добавила Геращенко.

Напомним, на последнем в прошлом году заседании ТКГ представители РоSSии покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла вопрос об освобождении заложников.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека АссамблеиУкраинская делегация в ПАСЕ определилась с кандидатурой на пост генсека Ассамблеи
Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения ТомосаУкраинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса
Польша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" форматПольша предложила назначить посла ООН в Украине и расширить "нормандский" формат
РоSSия окончательно отказалась от переговоров по обмену пленными, - ГеращенкоРоSSия окончательно отказалась от переговоров по обмену пленными, - Геращенко
Порошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоровПорошенко: РоSSия предлагала обменять Сенцова и Сущенко после приговоров
Украинская разведка выходит из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГУкраинская разведка выходит из Соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ
Марчук рассказал о вариантах обмена пленными с РФ, которые предложит УкраинаМарчук рассказал о вариантах обмена пленными с РФ, которые предложит Украина
Геращенко: обмен заложниками срывается из-за РоSSииГеращенко: обмен заложниками срывается из-за РоSSии
Путин: вопрос обмена украинских моряков не обсуждаетсяПутин: вопрос обмена украинских моряков не обсуждается
Председательствующая в ЕС Австрия предложила ужесточить санкции против РоSSииПредседательствующая в ЕС Австрия предложила ужесточить санкции против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости