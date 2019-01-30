Латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра Риги

Сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 30 января провело обыски в офисе мэра Риги Нила Ушакова. Следственные мероприятия прошли как на рабочем месте мэра, так и по его месту жительства. Об этом сообщает издание LETA.

Правоохранители сообщили, что выполняли "неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса", но не могут комментировать подробности происходящего.

Латвийское бюро по борьбе с коррупцией провело обыски у мэра Риги
Нил Ушаков
Фото: delfi.lv

Обыски начались около полудня, правоохранители сопроводили Ушакова и директора юридического департамента мэрии в отдельный кабинет, взяв с собой компьютер и папку с документами. От комментариев представитель юротдела отказался.

Один из лидеров партии "Согласие", которую возглавляет Ушаков, Янис Урбанович заявил LETA, что не смог связаться с Ушаковым. О проверке мэра он не знал.

Происходящее может быть связано с коррупционным скандалом в муниципальном автотранспортном предприятии R?gas Satiksme. В связи с этим делом в Рижской думе проходил обыск в декабре прошлого года.

Скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд предприятия. Правление компании в полном составе ушло в отставку. Оппозиция в Рижской думе заговорила о необходимости отстранения мэра столицы Нила Ушакова. Тот, опередив оппонентов, провел в думе голосование о доверии с благоприятным для него результатом (депутаты оппозиции в знак протеста просто покинули зал).

Депутат Рижской думы Вилнис Кирсис из "Нового Единства" заявил, что оппозиция повторно начинает собирать подписи за отставку Ушакова.

Напомним, Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года, он возглавляет одну из крупнейший партий, поддерживающую русскоязычных граждан Латвии. В 2017 году Ушакова штрафовали за публичное общение со школьниками на русском языке.


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