Жители села под Киевом перекрыли черниговскую трассу
Люди вышли на протест против вредного производства в Семиполках.
Жители села Семиполки, которое находится в 30 километрах от Киева, перекрыли трассу М-01 Киев - Чернигов – Новы Яриловичи. Люди постоянно ходят туда-сюда по пешеходному переходу, мешая проезду транспорта.
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Киевской области.
Перекрытие дороги на три часа, с 10:00 до 13:00, - это акция протеста против деятельности ООО "Втормаг" на территории громады.
Жители села утверждают, что завод по переработке отходов появился в Семиполках без разрешения сельсовета и общественных слушаний.
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