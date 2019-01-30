Жители села под Киевом перекрыли черниговскую трассу

Люди вышли на протест против вредного производства в Семиполках.

Жители села Семиполки, которое находится в 30 километрах от Киева , перекрыли трассу М-01 Киев - Чернигов – Новы Яриловичи. Люди постоянно ходят туда-сюда по пешеходному переходу, мешая проезду транспорта.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Фото: facebook / САД в Киевской области

Перекрытие дороги на три часа, с 10:00 до 13:00, - это акция протеста против деятельности ООО "Втормаг" на территории громады.

Жители села утверждают, что завод по переработке отходов появился в Семиполках без разрешения сельсовета и общественных слушаний.