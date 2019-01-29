Полторак: в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс

По словам министра, Украина намерена не только вступить в Альянс, но и научиться воевать.

Полторак: в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс
Степан Полторак
Фото: пресс-служба президента

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в НАТО настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Что изменилось в 2018 году, и даже до того - в 2016-2017 годах? Сначала за нами наблюдали. Затем нам помогали. А на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины. И это есть ответ на все измены о том, что "нас там никто не ждет и мы никому не нужны", - сказал Полторак.

Он отметил, что Украина намерена не только вступить в Альянс, но и научиться воевать.

"Нам нужно достичь стандартов, нужно новое оружие, новые методики и новая система, которая будет отвечать нашим интересам", - добавил Полторак.

Напомним, в сентябре прошлого года Рада поддержала поправки в Конституцию о стремлении Украины в ЕС и НАТО.


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