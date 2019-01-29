Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"

"Мы были и есть единомышленниками".

?Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"
Андрей Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"
Фото: facebook/Соня Кошкина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает Петра Порошенко в выдвижении кандидатом на президентские выборы 31 марта.

Об этом он заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве.

"Мы были и есть единомышленниками: Петр Алексеевич Порошенко и "Народный фронт", - сказал Парубий.

Напомним, ранее Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов.


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