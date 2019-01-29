Минюст РоSSии предлагает не наказывать за коррупцию, которой невозможно избежать

Изменения в законодательство готовит Минюст РФ совместно с Минтруда, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ .

В РФ предлагают не наказывать за "вынужденную" коррупцию

Министерство юстиции РоSSийской Федерации предлагает не считать правонарушением случаи коррупции, произошедшие из-за "обстоятельств непреодолимой силы".

О внесении соответствующих изменений в роSSийское законодательство, разработанных совместно с Минтруда, МВД , Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ , сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия данных поправок, граждан освободят от ответственности, если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии их вины.

В документе отмечается, что в определенных обстоятельствах "в силу объективных причин" граждане не могут соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законами о коррупции, или требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.

Примеры таких обстоятельств, которые могут послужить смягчающими в делах о коррупции, не приводится.

По роSSийским законам, коррупцией считаются злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. За такие правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. Так, за получение или дачу взятки может грозить до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ущерб от коррупции в РоSSии за три года составил $2,5 млрд.