Минюст РоSSии предлагает не наказывать за коррупцию, которой невозможно избежать
Изменения в законодательство готовит Минюст РФ совместно с Минтруда, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ.
Министерство юстиции РоSSийской Федерации предлагает не считать правонарушением случаи коррупции, произошедшие из-за "обстоятельств непреодолимой силы".
О внесении соответствующих изменений в роSSийское законодательство, разработанных совместно с Минтруда, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае принятия данных поправок, граждан освободят от ответственности, если будут установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии их вины.
В документе отмечается, что в определенных обстоятельствах "в силу объективных причин" граждане не могут соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законами о коррупции, или требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.
Примеры таких обстоятельств, которые могут послужить смягчающими в делах о коррупции, не приводится.
По роSSийским законам, коррупцией считаются злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп. За такие правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. Так, за получение или дачу взятки может грозить до 15 лет тюрьмы.
Напомним, ущерб от коррупции в РоSSии за три года составил $2,5 млрд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.01.2019 14:56
29.01.2019 14:57