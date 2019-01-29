Денисова заступилась перед Москальковой за военнопленного моряка Терещенко
В СИЗО есть теплые и оборудованные камеры, но украинца содержат в старом корпусе и изолировали от общения с родными.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит роSSийского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову проверить условия содержания арестованного с захваченного ФСБ буксира украинского моряка Владимира Терещенко.
По данным Денисовой, моряк находится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО «Лефортово», где нет горячей воды.
"Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах", – написала украинский омбудсмен на своей странице в Фейсбуке.
Денисова добавила, что попросила роSSийские власти оказать содействие в проведении проверки условий содержания украинских моряков.
Ранее о плохих условиях содержания моряка Терещенко сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская. По ее словам, арестованный украинский моряк сообщил о появлении зубной боли в камере московского СИЗО «Лефортово».
В роSSийском ФСИН и в офисе Москальковой пока не комментировали эти сообщения адвоката и омбудсмена.
Напомним, 26-27 января роSSийские власти перевели раненых украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в "Лефортово", где содержатся остальные военнопленные украинцы.
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