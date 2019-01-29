Названа дата повторного голосования по Brexit, - СМИ
Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.
Премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.
Об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.
Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.
Ранее лондонская газета The Sunday Times сообщила, что Британия готовится ввести военное положение в случае беспорядков после "Брексита".
21 января премьер Великобритании представила план "Б" по "Брекситу".
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29.01.2019 00:06