Названа дата повторного голосования по Brexit, - СМИ

Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

Названа дата повторного голосования по Brexit, - СМИ
Фото: pixabay.org

Премьер-министр Тереза Мэй в ходе встречи с консерваторами сообщила, что повторное голосование по Brexit пройдет 13 февраля.

Об этом говорится в твиттере телеканала Sky News.

Кроме того, Мэй призвала членов партии поддержать поправку в соглашение.

Ранее лондонская газета The Sunday Times сообщила, что Британия готовится ввести военное положение в случае беспорядков после "Брексита".

21 января премьер Великобритании представила план "Б" по "Брекситу".


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