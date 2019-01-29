Коболев решил направить зарплату в "Нафтогазе" на благотворительность

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что отказывается от зарплаты и премий. По его словам, все доходы, которые он будет получать в "Нафтогазе" с февраля до конца года, он направит на благотворительность.

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, тема моей заработной платы и премий стала политической, в частности много политиков-популистов стали ее использовать как инструмент дискредитации реформ и для повышения собственного рейтинга в год двойных выборов. Результатом чрезмерной политизации этого вопроса стала недавняя попытка правительства вмешаться в вопросы, которые по закону являются исключительной прерогативой наблюдательного совета, по сути ставя под сомнение всю реформу корпоративного управления государственных компаний. Именно поэтому, с целью снятия этого вопроса с повестки дня политических дебатов, я принял решение направлять все доходы, которые буду получать в "Нафтогазе" (заработную плату, премии и "бонусы") в период с начала февраля и до конца текущего года на благотворительность", - написал он.

Коболев отметил, что полученные в "Нафтогазе" доходы будет направлять в равных пропорциях трем организациям, которым доверяет - "Народний тил", "Повернись живим" и "Таблеточки".

Он также отметил, что требовать от других руководителей госкомпаний отказаться от зарплаты было бы несправедливо.

"Я действительно получил значительную сумму бонуса после взыскания с "Газпрома" 2,1 млрд. долл. США в пользу "Нафтогаза". Поэтому считаю, что могу себе это позволить", - написал Коболев.