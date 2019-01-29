У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук

"Мне важно, что кандидаты в президенты делают, а не что они говорят".

У меня нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты, - Вакарчук
Святослав Вакарчук
Фото: Предоставлено Никитой Василенко

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что у него нет планов по поддержке ни одного из кандидатов в президенты.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Мне важно, что кандидаты в президенты делают, а не что они говорят ... Сейчас начнётся кампания, каждый из кандидатов покажет себя, свои поступки и люди сделают выбор", - отметил Вакарчук.

Он исключил возможность поддержки кого-либо из кандидатов из-за каких-то обещаний или выгоды.

"Я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических сладостей, дивидендов, выгод, я мог бы начать разговор о поддержке кого-либо", - подчеркнул певец.

Кроме того, Вакарчук отметил, что на его взгляд, парламентские и президентские нужно рассматривать в комплексе.

"Сейчас очень важно вооружить избирателя возможностью сделать осознанный выбор, а потом защитить его. Защитить политически. Не только новые люди в политике будут определять судьбу страны, но и возможность людей контролировать политиков", - добавил музыкант.

Ранее сегодня Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на выборах президента 31 марта.В то же время он пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине.

Напомним, что по состоянию на 28 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 22 кандидата в президенты.


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