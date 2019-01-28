Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год

Комиссия также займется вынесением госграницы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год
Украина и Беларусь утвердили план демаркации
Фото: podrobnosti.ua

Беларусь и Украина утвердили план демаркации границы на 2019 год.

Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

"В ходе 20-го заседания совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, состоявшегося в январе в Гомеле, сторонами были подведены итоги выполнения работ на государственной границе между Республикой Беларусь и Украиной в предыдущем году и утвержден План демаркации на 2019 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году будут продолжены работы по очистке полосы крепления белорусско-украинской границы и установке пограничных знаков.

Кроме того, демаркационная комиссия займется вынесением госграницы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Напомним, Украина и Беларусь договорились о завершении демаркации границы в 2017 году. В мае 2018 года Кабинет министров поручил Государственной пограничной службе и Министерству иностранных дел установить пограничный столб пограничного знака "Буг" в точке стыка границ Украины, Польши и Беларуси в Волынской области.


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