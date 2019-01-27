Еще два прихода в Ровенской области присоединились к ПЦУ
В Православную церковь Украины перешли уже более 100 общин.
Две церковные общины из Костопольского района Ровенской области объявили о присоединении к Православной церкви Украины в воскресенье, 27 января. Об этом сообщил архиепископ Иларион (Процик).
"Только что еще две общины перешли к Поместной церкви в Ровенской области, сообщил владыка Иларион, с которым мы сейчас на фестивале «Рождественская звезда» в Грушвице. Обе - в Костопольском районе: одна в селе Великая Любаша, вторая - Малая Любаша ", - написал народный депутат Андрей Лозовой на своей странице в Фейсбук.
По состоянию на 20 января,в ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП. Первый приход в Ровенской области перешел из УПЦ МП в ПЦУ 8 января.
Такое намерение также высказали украинские полярники. Они обратились к Блаженнейшему Епифанию относительно опеки Поместной церкви над часовней Святого Владимира на "Вернадском", которая является самым южным в мире культовым сооружением.
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