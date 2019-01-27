Украинского военнопленного моряка Терещенко содержат в холодной камере и не передают писем, - адвокат

Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.

Украинского военнопленного моряка Терещенко содержат в холодной камере и не передают писем, - адвокат
Владимир Терещенко
Фото: censor.net.ua

Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в РФ удерживают в СИЗО "Лефортово", не получает писем от родных и содержится в холодной камере. Об этом написала в воскресенье в Facebook его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО в пятницу.

"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.

Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям роSSийского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.

По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.

"Сокамерник - мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена", - рассказала адвокат.

Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.

Владимир Терещенко 1994 года рождения был старшим матросом на рейдовом буксире "Яны Капу", который 25 ноября атаковали роSSийские корабли вблизи Керченского пролива.

24 января ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
Блок рекламы


Похожие новости
Спикер Госдумы фюрера РФ поручил вызвать Google из-за украинского Крыма на картахСпикер Госдумы фюрера РФ поручил вызвать Google из-за украинского Крыма на картах
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Адвокат показал на 80% "здоровую" руку украинского моряка Василия Сороки
Осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста перевели в колониюОсужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста перевели в колонию
В Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатовВ Высшую квалифкомиссию судей претендуют двое кандидатов от адвокатов
Раненым украинским морякам в "Матросской тишине" с нового года не дают лекарств, - ДенисоваРаненым украинским морякам в "Матросской тишине" с нового года не дают лекарств, - Денисова
Расследование New York Times о ложных доказательствах в деле Фирташа – уникальный для США случай, - адвокатРасследование New York Times о ложных доказательствах в деле Фирташа – уникальный для США случай, - адвокат
Адвокаты Крысина в очередной раз проигнорировали заседание судаАдвокаты Крысина в очередной раз проигнорировали заседание суда
РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокатРоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат
В Киеве сгорел автомобиль известного адвокатаВ Киеве сгорел автомобиль известного адвоката
Последние новости
Подгружаем последние новости