Посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei

В декабре в Канаде арестовали финансового директора Huawei.

Посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei
Джон Маккаллум
Фото: Vernon Morning Star

Посол Канады в Китае Джон Маккаллум подал в отставку. Об этом пишет CBC со ссылкой на правительство Канады.

"Прошлой ночью я попросил Джона Маккаллума об отставке с должности посла Канады в Китае и принял ее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В заявлении Трюдо не указаны причины отставки посла.

Однако СМИ связывают отставку с заявлениями Маккаллума о ситуации с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, пишет издание.

Напомним, в декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2016 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Ранее сообщалось, что менеджер по продажам Huawei был арестован в Польше за шпионаж. После этого компания уволила его.

Также в январе этого года в США открыли против Huawei уголовное дело за коммерческий шпионаж.


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