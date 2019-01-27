Посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei
В декабре в Канаде арестовали финансового директора Huawei.
Посол Канады в Китае Джон Маккаллум подал в отставку. Об этом пишет CBC со ссылкой на правительство Канады.
"Прошлой ночью я попросил Джона Маккаллума об отставке с должности посла Канады в Китае и принял ее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В заявлении Трюдо не указаны причины отставки посла.
Однако СМИ связывают отставку с заявлениями Маккаллума о ситуации с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, пишет издание.
Напомним, в декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2016 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.
Ранее сообщалось, что менеджер по продажам Huawei был арестован в Польше за шпионаж. После этого компания уволила его.
Также в январе этого года в США открыли против Huawei уголовное дело за коммерческий шпионаж.
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Политика
27.01.2019 12:05