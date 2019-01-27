Посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei

Посол Канады в Китае Джон Маккаллум подал в отставку. Об этом пишет CBC со ссылкой на правительство Канады.

"Прошлой ночью я попросил Джона Маккаллума об отставке с должности посла Канады в Китае и принял ее", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В заявлении Трюдо не указаны причины отставки посла.

Однако СМИ связывают отставку с заявлениями Маккаллума о ситуации с задержанием финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, пишет издание.

Напомним, в декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2016 года. Ваньчжоу отпустили, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США .

Ранее сообщалось, что менеджер по продажам Huawei был арестован в Польше за шпионаж. После этого компания уволила его.