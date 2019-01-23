У начальника Гоструда в Донецкой области нашли роSSийский паспорт
Чиновник также подозревается в подделке документов и систематическом вымогательстве в особо крупном размере.
У руководителя Главного управления Гоструда в Донецкой области правоохранители обнаружили роSSийский паспорт. Также чиновник уличен в систематических поборах, в частности - в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен.
По всем этим фактам следователи квалифицировали действия злоумышленника по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В частности, в августе 2018 правоохранители осуществили спецоперацию по документированию преступных действий должностного лица. В рамках спецоперации злоумышленника задержали после получения им очередного "транша" в размере 500 тысяч гривен.
Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина РоSSийской Федерации. Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.
Впоследствии, уже находясь в гражданстве страны-агрессора, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.
23 января мужчине сообщили о подозрении. Продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения.
Ранее на взятке поймали чиновника главного управления Гоструда Киевской области.
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