При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек

С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.

При пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 году скончались более 50 человек
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В 2018 году во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек. Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, передают Новости Донбасса.

Причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

В УКГВ ООН отмечают, что несмотря на начало действия очередного перемирия с 29 декабря отдельные боестолкновения вблизи линии соприкосновения продолжились, что привело к гибели двоих гражданских и ранении еще семерых человек, а также повреждению объектов инфраструктуры.

С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.

5 января на КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" в очереди для перехода с неподконтрольной властям территории умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

10 января на подконтрольном боевикам блокпосту вблизи Горловки Донецкой области от сердечного приступа скончались трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения.

16 января в "ДНР" сообщили о смерти пожилой женщины из-за сердечного приступа на контрольном пункте въезда выезда, что подтвердила позже СММ ОБСЕ.

18 января между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер 74-летний мужчина.

21 января между «нулевыми» блокпостами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1946 года рождения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
В Сирии обнаружили контейнеры с надписью "Made in Ukraine", - Тымчук
РоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в КрымуРоSSийские военные провели учения по переброске техники через Донузлав в Крыму
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко обсудил с генсеком ООН развертывание миротворческой миссии на Донбассе
Боевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООСБоевики на Донбассе спрятали от наблюдателей ОБСЕ 7 гаубиц, - ООС
Четыре человека предстанут перед судом за нападение на главу ВККСЧетыре человека предстанут перед судом за нападение на главу ВККС
В ООН назвали число жертв боевых действий на ДонбассеВ ООН назвали число жертв боевых действий на Донбассе
Новинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Конвенции по правам человека в УкраинеНовинский заявил в ПАСЕ о нарушениях Конвенции по правам человека в Украине
Боец 58-й бригады попал в плен на Донбассе
За нападение на депутата Гусовского будут судить 19 человекЗа нападение на депутата Гусовского будут судить 19 человек
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
В ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МПВ ПЦУ перешли уже более 100 приходов УПЦ МП
На Крещение Кличко с мэрами более 30-ти городов скупался в ДнепреНа Крещение Кличко с мэрами более 30-ти городов скупался в Днепре
Последние новости
Подгружаем последние новости