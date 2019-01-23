Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за границу
Проект изменений вынесен для обсуждения на сайте Минздрава.
Министерство здравоохранения предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за рубежом за средства госбюджета и сократить время с момента обращения гражданина до его отправления на лечение в иностранную клинику и оплатой услуг.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно Проекту изменений, размещенному на сайте Минздрава для общественного обсуждения, также предусматривается введение системы предотвращения злоупотреблений и неправомерных действий, четких временных регламентов для каждого процесса и утверждение форм документов, усовершенствование процедуры направления.
Кроме этого, изменения урегулируют вопросы полной или частичной оплаты лечения гражданина за рубежом за счет средств физических и юридических лиц. В частности, согласно предложенным изменениям, Минздрав в течение трех дней после получения полного пакета документов относительно конкретного пациента направляет группе экспертов копию заключения из медицинской карты пациента, которая в течение пяти дней готовит по нему соответствующее заключение.
Минздрав издает приказ о направлении пациента на лечение за рубеж и оплату этого лечения не позднее, чем через пять дней после принятия соответствующего решения комиссией. Оплата стоимости лечения осуществляется не позднее 15 рабочих дней со дня выдачи соответствующего приказа.
В течение месяца после возвращения пациент обязан предоставить письменный отчет об объеме проведенного лечения и израсходованных средств.
Комиссия принимает решение о направлении украинцев на лечение за рубеж в те клиники, с которыми заключены письменные договоренности (соглашения, договоры, меморандумы и т.п.) о сотрудничестве в сфере здравоохранения и обеспечения лечения в них украинских граждан. В случае невозможности лечения в клинике, с которой заключены письменные договоренности, Минздрав при содействии МИДа осуществляет поиск необходимой клиники. Расходы на оплату лечения гражданам, которые самостоятельно выехали на лечение в иностранные клиники, возмещению не подлежат.
Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что для лечения граждан Украины за границей в бюджете необходимо предусмотреть дополнительно 302 млн грн.
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