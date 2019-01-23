Канадская полицейская миссия продолжит работу по подготовке кадров в Украине

Украинская делегация обсудила с руководством Канадской королевской конной полиции сотрудничество в противодействии кибератакам.

Правоохранители Украины и Канады обсудили дальнейшие шаги взаимодействия в вопросах применения современных механизмов реагирования на нарушения общественного порядка. Рабочие встречи состоялись в рамках визита главы Нацполиции Сергея Князева и замглавы Нацполиции Константина Бушуева в Канаду.

Об этом сообщается на сайте НПУ.

"Украинская делегация провела ряд рабочих встреч с руководством Канадской королевской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police, RCMP). Руководители полицейских ведомств двух стран обсудили вопросы взаимодействия и обмена опытом по нескольким направлениям", - говорится в сообщении.

Князев рассказал, что правоохранители обсудили сотрудничество в сфере деятельности подразделений киберполиции, в частности, - в сфере противодействия современным киберугрозами.

"Украинская полиция обладает достаточными навыками и техническими возможностями противодействия кибератаками и киберпреступности в целом. Совместно с нашими канадскими партнерами мы договорились обеспечить высокий уровень сотрудничества с целью эффективной защиты киберпространства наших стран", - отметил он.

Также речь шла об обмене опытом в сфере обеспечения общественного порядка и внедрение модели общественно ориентированного подхода в полицейской деятельности. Стороны договорились об обмене опытом по применению современных механизмов реагирования на нарушения общественного порядка, в частности, - с применением новейших технических решений.

Стороны договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине. Именно она активно участвует в процессе формирования учебной базы Нацполиции и подготовки полицейских.

Напомним, в 2016 году Канада дополнительно передала Украине $8,1 млн канадских долларов (приблизительно $6,1 млн долларов США) на поддержку Национальной полиции.

Ранее Канада также передала форму и нагрудные видеокамеры для украинских патрульных.