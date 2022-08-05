Влада повинна змінити кадрову політику щодо ССО — генерал

Новопризначений глава Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко, як і його попередник, не викликає довіри, заявив генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО у 2016?2019 роках Сергій Кривонос виданню НВ.

Він вважає, що політичне керівництво країни повинне переглянути свою кадрову політику, в тому числі й щодо ССО.

"На жаль, і попередній керівник (ССО - ред.), і нинішній не викликають високої довіри, бо ці люди сторонні, вони не знають цієї системи, "ліві", як кажуть. Те, що безпосередньо ССО використовувалося як штурмова піхота навіть в тому ж Сєвєродонецьку чи Лисичанську, а в кожного з цих бійців вкладено десятки, мільйони гривень, а в деяких і доларів, — це мене гнітило, - розповів він. - З урахуванням того, що є певні зацікавленості в офісі президента зберегти цих людей, вони ставлять мовчазних, відданих, а не професіоналів, які користуються авторитетом".