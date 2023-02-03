Путін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експерт

Тепер військо РФ - це вагнерівці та приховано мобілізовані "козаки", інформує ZN.ua.

Путін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експерт
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За час повномасштабної війни проти України майже вся кадрова армія РФ була знищена, через що лідер РФ Владімір Путін повинен тепер вигадувати новий тип військового. Про це виданню NV розповів експерт Defence Express Іван Киричевський.

"Якщо провести певну калькуляцію навіть на колінках, то виходить, що за рік бойових дій Збройні сили України утилізували майже всю кадрову армію РФ. Тобто те, що вишколювалося професійно, контрактників, які служили декілька років, відпрацьовували наступальні завдання, - сказав Киричевський. - Варто зауважити, що були майже повністю утилізовані десантно-штурмові війська армії РФ, які призначалися як ледь не головний ударний кулак у операціях будь-якого типу".

Як наслідок, тепер середньостатистичний військовий РФ - це вагнерівець чи приховано мобілізований "козак", який до цього тренувався за системою так званого бойового армійського резерву.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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