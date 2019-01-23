Директор МВФ похвалила Порошенко за реформы

Порошенко и Кристин Лагард провели встречу в Давосе.

Директор МВФ похвалила Порошенко за реформы
Петр Порошенко и Кристин Лагард провели встречу в Давосе
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел встречу с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что собеседники выразили удовлетворение сотрудничеством Украины и МВФ и началом реализации новой программы "Стенд-бай".

"Порошенко и Лагард обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году. Так, было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Фондом", - говорится в сообщении.

Порошенко также сообщил директору МВФ о мерах, предпринимаемых для реформирования налоговой и таможенной сферы, обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора, а также проведения большой и малой приватизации.

"Лагард отметила лидерство президента в проведении реформ в Украине, и выразила уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины "stand by" предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 млрд долларов - до конца 2019 года.

В 2019 Украина должна выплатить Фонду более 1,8 млрд долларов, первые две выплаты назначены на февраль.


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