Король Таиланда подписал декрет о проведении выборов

Политическим партиям разрешили действовать в стране только месяц назад.

Король Таиланда подписал декрет о проведении выборов
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
Фото: ruspekh.ru

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих выборов в стране в 2019 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Документ обязывает национальную избирательную комиссию в течение пяти дней установить дату голосования. Ожидается, что комиссия проведет заседание уже сегодня и обсудит возможные варианты.

СМИ Таиланда выступают с разными предположениями относительно сроков проведения выборов и считают, что в избирательной комиссии могут выбрать датой голосования 10 марта или 24 марта, обе даты выпадают на воскресенье. Про-военные источники настаивают на проведении выборов позже - 9 мая. Ранее СМИ писали, что выборы могут также состояться 24 февраля.

Напомним, в 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, бывшим военнослужащим, возглавившим военный переворот.


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