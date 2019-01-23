ФСБ РоSSии проводит обыски в домах крымских татар в Симферополе

Сотрудники ФСБ РоSSии в Крыму обыскали родителей заместителя командира гражданского формирования "Аскер" Эвелины Арифовой. Об этом сообщает "Крымская солидарность", также эту информацию подтвердила сама Арифова на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в доме моих родителей во временно оккупированном Крыму обыск ФСБ. Подробностей пока не знаю", – написала она.

ФСБ РоSSии проводит обыски в домах крымских татар в Симферополе
Фото: slovoidilo.ua

Как сообщают крымскотатарские активисты, во время обыска, который длился два с половиной часа, был изъят планшет. После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Арифовой повестку на пятницу, 25 января 2019 года.

Часом спустя активисты сообщили о проведении еще одного обыска у крымских татар, подробности на данный момент уточняются.

По версии роSSийских СМИ, сотрудники ФСБ РоSSии проводили обыски у двух участников "незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана", сообщили роSSийские СМИ утром 23 января.

Напомним, в начале января роSSийское следствие ужесточило обвинение фигуранту ялтинского "дела Хизб-ут Тахрир" Инверу Бакирову.


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