ЦИК напоминает международным наблюдателям, что РоSSия в Украине признана агрессором
Центризбирком просит тщательно отбирать наблюдателей, учитывая украинское законодательство.
Центральная избирательная комиссия призывает иностранные государства и международные организации, которые намерены отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта, производить их тщательный отбор в связи с тем, что в Украине РоSSийская Федерация признана страной-агрессором.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.
"Комиссия обращает внимание всех иностранных государств и международных организаций, которые намерены осуществлять наблюдение за ходом избирательного процесса, что положениями закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" РФ признана государством-агрессором, совершающим преступление против Украины и осуществляющим временную оккупацию части ее территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украине действует уголовная ответственность за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
"В связи с этим ЦИК просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 9 января министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента.
Тем не менее, РоSSия собирается направить своих наблюдателей на выборы.
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Политика
23.01.2019 11:17