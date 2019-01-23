НАБУ за месяц закрыло три десятка дел, - СМИ
Резонансных производств в отношении кандидатов в президенты не будет.
Национальное антикоррупционное бюро в декабре 2018 года закрыло до трех десятков уголовных производств в связи с отсутствием состава преступления, утверждает Telegram-канал The Newsroom журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Среди них такие резонансные производства, как дело об отдыхе экс-главы НАБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах, дело об использовании служебного авто при развозке гостей со свадьбы сына Юрия Луценко, дело о растаможке автомобиля "Мерседес" для жены Владимира Гройсмана, дело о недостоверных данных в декларации Александра Вилкула, дело против нардепа Оппоблока Юрия Мороко.
Утверждается, что в ближайшее время новых резонансных дел, в которых бы фигурировали кандидаты в президенты не будет, чтобы никому не поднимать и ни снижать рейтинг.
"Для того, чтобы случайно кому-то каким-то делом рейтинг не сделать up или down, как это было с Гриценко [которого недавно вызвали в СБУ]", - цитирует издание анонимного собеседника.
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Политика
23.01.2019 10:21