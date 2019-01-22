Украина договорилась о подписании "безвиза" с Македонией, - МИД

Дипломаты Украины и Македонии договорились завершить процесс подготовки подписания соглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

Вопрос безвизового режима обсудили во время встречи заместителя министра иностранных дел Василия Бондаря и госсекретаря МИД Македония Виктора Дымовского при участии украинских и македонских экспертов.

Пресс-центр МИД сообщает, что входе встречи стороны обсудили двусторонний политический диалог, торгово-экономическое и региональное сотрудничество, развитие правовой базы и вопросы противостояния роSSийским гибридным угрозам.

В частности, договорились о завершении соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживании сотрудничества между городами и регионами двух стран, прежде всего, Киевом и Скопье.

Как сообщалось, в ноябре "безвиз" с Украиной ввел Таиланд.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года. По данным Госпогранслужбы, безвизом с ЕС пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал безвизовый режим Украины с Македонией.