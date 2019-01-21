Партия "Слуга народа" выдвинула Зеленского кандидатом в президенты

Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, передает "Интерфакс-Украина".

"Кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", - говорится в сообщении.

Также съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента и на подачу документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины", в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Решение по этим двум вопросам приняты единогласно.

Напомним, Зеленский - один из лидеров на выборах президента в 2019 году. Его рейтинг по состоянию на начало декабря находится в районе 9-10 процентов. О своем выдвижении Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в последние минуты 2018 года.

Журналисты нашли у Зеленского три работающие роSSийские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.