Израиль впервые за 47 лет восстанавливает дипотношения с Чадом

В последнее время наблюдается потепление отношений между мусульманскими странами и Израилем.

Израиль впервые за 47 лет восстанавливает дипотношения с Чадом
Израиль впервые за 47 лет восстанавливает дипотношения с Чадом
Фото: twitter.com/IsraeliPM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прибыл в Нджамену – столицу африканского государства Чад, которое более 40 лет назад, в 1972 году, разорвало с Израилем дипломатические отношения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал визит "историческим", подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения. По словам премьера, сейчас совершается революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.

Ожидается, что Нетаньяху и президент Чада Идрисс Деби объявят о формальном возобновлении дипотношений. Неформально страны сотрудничали и раньше: Израиль, в частности, продавал властям африканской страны оружие. Президент Чада двумя месяцами ранее посетил Иерусалим, говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Нетаньяху совершил неожиданную поездку в Оман – мусульманское государство Персидского залива. Саудовская Аравия, в свою очередь, разрешила пролет самолетов, следующих в Израиль, над своей территорией.

Потепление отношений между рядом мусульманских стран и Израилем в последнее время наблюдатели связывают с общей угрозой со стороны террористических организаций, а также борьбой против влияния Ирана, отмечает издание.

Напомним, ранее Израиль официально вышел из ЮНЕСКО.


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