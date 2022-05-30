Израильский университет собрал $650 тысяч на стипендии для украинцев — Посольство

Представители Израиля и Украины обсудили углубление сотрудничества и создание новых образовательных проектов с Украиной на базе Иерусалимского университета, информирует ZN.ua.

Израильский университет собрал $650 тысяч на стипендии для украинцев — Посольство
© Посольство Украины в Израиле / Facebook

Украинские студенты и ученые, вынужденно покинувшие страну из-за военной агрессии РФ смогут получить стипендии в Израиле, сообщило Посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

"Посол Украины Евгений Корнийчук встретился с Президентом Hebrew University of Jerusalem Ашером Коэном (Asher Cohen) и вице-президентом Йосси Галом (Amb(Ret.) Yossi Gal). Посол поблагодарил руководство университета за поддержку украинских студентов и ученых, которые вынуждены были покинуть Украину через военную агрессию РФ. В настоящее время университет уже собрал 650 тысяч долларов США для стипендий украинским студентам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи было обсуждено углубление сотрудничества и создание новых образовательных проектов с Украиной на базе Иерусалимского университета.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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