Порошенко в 2018 помиловал 14 человек

Президент Петр Порошенко в 2018 году помиловал одного гражданина Ирана и 13 граждан Украины, один из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ Администрации Президента.

"В течение 2018 года Президентом Украины П. Порошенко помиловано 14 лиц... Один из них - гражданин Исламской республики Иран , остальные - граждане Украины, в том числе одно лицо было помиловано для передачи на неподконтрольную Украине территорию в Донецкой области", - сказано в нем.

Иранца Порошенко помиловал для обмена на украинского моряка Андрея Новичкова, а осужденную за убийство двух людей Надежду Козлову - для обмена на украинского военнослужащего Романа Савкова, захваченного в плен боевиками.

Все 14 помилованных Президентом в 2018 году являются гражданскими лицами. Среди них 9 мужчин и 5 женщин.

Девятерым из них был сокращен срок наказания, а пятеро были освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, в 2017 глава украинского государства помиловал 139 осужденных.