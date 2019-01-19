На КПВВ "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего экс-боевика "ДНР"
Парень совершил ограбление в Горловке и откупился от ареста.
На КПВВ "Марьинка" оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил, задержали бывшего боевика "ДНР", когда он пытался попасть попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Задержанным оказался 19-летний гражданин Украины, житель города Горловка.
“Оперативники установили, что в 2015 году сотрудники так называемой "полиции ДНР" завербовали его вместе с товарищами по учебе в одном из среднетехнических учебных заведений к службе в вооруженных формированиях, действующих на временно оккупированных территориях Донецкой области”, - говорится в сообщении.
Задержанному тогда было 15 лет. Он согласился поступить в незаконное вооруженное формирование под названием "Молодая гвардия".
По словам задержанного, в его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, осмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ.
Кроме этого, оперативным сотрудникам стало известно, что за неимением средств в конце прошлого года он вместе со своим знакомым ограбил частное помещение в городе Горловка, за что был задержан так называемой "полицией ДНР". После откупа в сумме 10 000 рублей РФ, родственники забрали его из райотдела.
“Но несмотря на сложную ситуацию, безденежье и постоянные угрозы новыми арестами представителями вооруженных банд, которые узурпировали правоохранительные функции, гражданин решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области”, - рассказали в ведомстве.
По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются.
В Госпогранслужбе отметили, что в 2018 году на Донбассе пограничники задержали 154 человека, принимавшие участие в незаконных вооруженных формированиях, террористических группах или организациях.
Напомним, ранее боевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмы: 43-летний житель Горловки, участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.01.2019 11:31
19.01.2019 11:32