На КПВВ "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего экс-боевика "ДНР"

Парень совершил ограбление в Горловке и откупился от ареста.

На момент вербовки парню было 15 лет.

На КПВВ "Марьинка" оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил, задержали бывшего боевика "ДНР", когда он пытался попасть попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Задержанным оказался 19-летний гражданин Украины, житель города Горловка.

“Оперативники установили, что в 2015 году сотрудники так называемой "полиции ДНР" завербовали его вместе с товарищами по учебе в одном из среднетехнических учебных заведений к службе в вооруженных формированиях, действующих на временно оккупированных территориях Донецкой области”, - говорится в сообщении.

Задержанному тогда было 15 лет. Он согласился поступить в незаконное вооруженное формирование под названием "Молодая гвардия".

По словам задержанного, в его обязанности входило дежурство на блокпосту между городами Горловка и Донецк, осмотр транспортных средств и личных вещей граждан с систематическим вымогательством денег у путешествующих граждан в сумме от 100 до 2500 рублей РФ .

Кроме этого, оперативным сотрудникам стало известно, что за неимением средств в конце прошлого года он вместе со своим знакомым ограбил частное помещение в городе Горловка, за что был задержан так называемой "полицией ДНР". После откупа в сумме 10 000 рублей РФ , родственники забрали его из райотдела.

“Но несмотря на сложную ситуацию, безденежье и постоянные угрозы новыми арестами представителями вооруженных банд, которые узурпировали правоохранительные функции, гражданин решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области”, - рассказали в ведомстве.

По данному факту в Национальной полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются.

В Госпогранслужбе отметили, что в 2018 году на Донбассе пограничники задержали 154 человека, принимавшие участие в незаконных вооруженных формированиях, террористических группах или организациях.

Напомним, ранее боевик "ДНР" получил 9,5 лет тюрьмы: 43-летний житель Горловки, участвовал в боевых действиях на Светлодарской дуге.